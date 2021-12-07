В Национальном собрании Армении началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку дня заседания 24 вопроса.

Парламент обсудит законопроекты О внесении изменения в Закон Республики Армения «О деятельности по оценке недвижимости», О внесении изменений в Кодекс Республики Армения «Об административных правонарушениях», О внесении изменения в Закон Республики Армения «О государственной пошлине», О внесении изменения в Закон Республики Армения «О государственной регистрации прав на имущество», О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О гражданстве РА», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О массовой информации» и другие проекты законов.

Также будет продолжено обсуждение проекта государственного бюджета Республики Армения на 2022 год.

Национальное собрание Армении проведет срочное обсуждение по вопросам выяснения судьбы военнопленных, заложников, без вести пропавших и других удерживаемых в Азербайджане лиц.