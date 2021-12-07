Рубцующиеся раны: после разрушительного землетрясения в Спитаке прошло 33 года

33 года назад в Армении произошло страшное стихийное бедствие, которое стало для страны серьезным испытанием. За считанные секунды разрушительное землетрясение привело к обрушению тысяч зданий и гибели десятков тысяч людей. 7 декабря 1988 года в 11.41. 22.7 по местному времени разрушительное землетрясение силой 10 баллов по шкале Рихтера потрясло север Армении.

Причиненный ущерб

Спитакское землетрясение относится к так называемым землетрясениям полного цикла: предварительные толчки, сильные толчки, афтершоки. Землетрясение охватило около 40% территории Армении. Пострадали 21 город и районы, 342 села. Полностью или частично были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван, более сотни сел и поселков Спитакского, Ахурянского, Гугаркского, Арагацского, Калининского и Степанаванского районов.

514 000 человек остались без крова. Травмы различной степени тяжести получили около 20 000 человек, погибли 25 000. Жертв было много, особенно в Гюмри - приблизительно 15-17 000, в Спитаке - 4 000 человек.

В результате разрушительного землетрясения было разрушено 17% всего жилищного фонда Армении, перестали действовать более 100 промышленных предприятий, был нанесен большой ущерб архитектурным, историческим и художественным памятникам.

Мир был рядом с Арменией

С первых же минут землетрясения население действовало со всей самоотверженностью, но не хватало необходимого спасательного оборудования.

Из Москвы в Армению прибыла специальная комиссия во главе с Председателем Совета Министров СССР Николаем Рыжковым. Всестороннюю помощь Армении оказали более 113 стран и 7 международных организаций. В Армению были доставлены медикаменты, медицинское оборудование, строительное оборудование, палатки, продукты питания, одежда и другие предметы.

В 1989 году в зоне бедствия работало более 40 000 специалистов и военнослужащих из разных регионов Советского Союза. Различные государства продолжали оказывать помощь Армении и в последующие годы.

С первых же часов землетрясения диаспора была с Арменией

Наши соотечественники оказывали свою помощь и индивидуально и в рамках множества инициатив. Они создали фонды «SOS Армения», «Азнавур Армении» и десятки других организаций. Многие специалисты из диаспоры устремились в Армению - врачи, психологи, строители, архитекторы. Они приезжали и участвовали в спасательных и восстанавливаюших работах.

Рубцующиеся раны

Программа государственной помощи для решения жилищных проблем семей, оставшихся без крова после землетрясения, уже подходит к концу. Программа была запущена в 2008 году, и к 2021 году бенефициарами программы будут признаны 5 419 семей, в том числе и те, которые восстановили свое право на жилище в судебном порядке. В рамках программы в 2008-2019 годах была решена жилищная проблема 5 177 семей, на сумму около 67,3 млрд драмов. Заключительная фаза проекта, или решение жилищных проблем еще 242 семей, признанных бенефициарами проекта, но еще не имевших возможности улучшить свои жилищные условия, началась в 2020 году. Большинство из этих 214 семей - из сельской местности. В качестве основного решения 187 выбрали вариант строительства домов, 20 - выдачу сертификатов на покупку квартир, а 7 предпочли прямую финансовую поддержку.

Остальные 28 семей будут обеспечены жильем в рамках другой программы. Эти семьи из общины Джрадзор Ширакской области. Решение их жилищной проблемы, вопрос финансирования будет рассмотрен в рамках соответствующего решения правительства РА, в соответствии с представлениями семей, переселенных из общины Джрадзор для строительства Капсского водохранилища.

Правительство рассматривает решение проблемы домиков

В Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областях Армении зарегистрировано более 7 000 домиков для временного проживания. Большинство из них находится в Гюмри. Большинство отведено под жилые помещения. Работа над жилищными проблемами продолжается. Определенные законодательные основы были разработаны Министерством юстиции. Правительство в своем плане действий на 2021-2026 годы четко заявило, что этот процесс должен быть продолжен с ожиданием запуска конкретных программ в 2023 году. Разработана некая стандартная методика оценки состояния временных домиков и проживающих в них семей. Общины и регионы провели оценочную работу. Она уже завершена. Финансирование будет уточнено позже. Семьи оказались в домиках по разным причинам: некоторые потеряли свои дома по какой-либо причине, некоторые переехали из других мест, чтобы найти работу, некоторые потеряли свои дома из-за землетрясения. Есть и семьи, уже получившие квартиру по госпрограмме, но с увеличением количества членов семей, с годами полученные квартиры для них стали малы.

Согласно положениям государственной программы, на первом этапе будут рассматриваться домики, расположенные на государственных и общинных землях.