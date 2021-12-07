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Европейские индексы - 06-12-21

Европейские индексы - 06-12-21

МОСКВА, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.39% и составил 15380.79 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.48% и составил 6865.78 пункта, британский FTSE вырос на 1.54% и составил 7232.28 пункта, а российский RTSI снизился на 2.77% и составил 1622.07 пункта.


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