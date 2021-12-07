Цены на цветные металлы - 06-12-21

ЛОНДОН, 7 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.64% и составила 2586.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.26% и составила 9480.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.67% и составила 2217.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.36% и составила 19875.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.65% и составила 38850.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.52% и составила 3142.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 3.39% и составила 69320.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.