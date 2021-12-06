Губернатор Ширака и посол Франции обсудили вопросы децентрализованного сотрудничества

Губернатор Ширакской области Назели Багдасарян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Анн Луйо. Как сообщает Арменпресс, губернатор на своей странице в Facebook отметила, что в ходе встречи были затронуты многолетняя история армяно-французской дружбы, особые отношения между Арменией и Францией.

«Я видела эту привилегированные отношения во время моей предыдущей работы в законодательном органе. Франция была рядом с нами в самые трудные для нас дни, как во время войны, так и в борьбе с эпидемией, а также десятилетия назад во время землетрясения.

Я выразила готовность к сотрудничеству, особенно на децентрализованном региональном уровне, которому я придаю особое значение и надеюсь, что наше сотрудничество будет эффективным, плодотворным и перспективным. Отрадно, что госпожа посол готова к сотрудничеству и придает важность сотрудничеству на децентрализованном уровне», - отметила Назели Багдасарян.

В ходе встречи также были обсуждены возможные варианты сотрудничества в сферах образования, информационных технологий и услуг.