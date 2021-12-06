Карен Саруханян освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Армении
Решением премьер-министра Карен Саруханян освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
Как сообщает Арменпресс, Саруханян занимал эту должность с 8 сентября 2021 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
10:09, 19.11.2021
“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 20:28 Нагорно-карабахской конфликт долежн быть урегулирован в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ: Агаджанян
- 19:58 Губернатор Ширака и посол Франции обсудили вопросы децентрализованного сотрудничества
- 19:31 Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Финляндии
- 19:14 Карен Саруханян освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Армении
- 19:05 COVID-19: В Армении среди привитых граждан больше мужчин, чем женщин
- 18:46 В России зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19
- 18:11 Президент Армении обсудил вопросы сотрудничества с ректором Московской школы управления «Сколково»
- 18:02 Президент Армен Саркисян направил соболезнование в связи с кончиной Роберта Доула
- 17:53 Предстоящие на 7 декабря мероприятия
- 17:28 Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу
- 17:26 Ситуация с правами человека в Азербайджане остается крайне тяжелой
- 17:21 Делегация министерства образования, науки, культуры и спорта Армении с рабочим визитом посетит Грузию
- 17:14 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-12-21
- 17:13 Азиатские индексы снизились - 06-12-21
- 16:52 Главы МИД стран ОДКБ приняли совместное заявление по борьбе с терроризмом
- 16:46 Путин прибыл в Индию
- 16:43 Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта
- 16:28 Россия и Египет начали учения в Средиземном море
- 16:17 Фестиваль «Ереван Джаз Фест 2021» завершится концертом известного перкуссиониста Билли Кобэма
- 15:52 В Национальном собрании будет создана группа дружбы Армения-Черногория
- 15:50 Международная комиссия по свободе вероисповедания США подготовила скандальный доклад по Турции
- 15:48 Евросоюз увеличил расходы на оборону
- 15:28 Проинформирован - значит защищен: IDBank
- 15:25 Шаан Гантаарян прокомментировал совместное заявление Франции и Саудовской Аравии по ливанскому кризису
- 15:23 МКДЦ «Дом Москвы в Ереване» отметил 80-летие битвы под Москвой
12:00, 29.11.2021
Просмотрели 1925 раз Дуарте Пачеко предложил Алену Симоняну провести в Армении Форум молодых парламентариев
11:06, 29.11.2021
Просмотрели 1902 раз В Парламенте Австралии обсудят вопрос признания Геноцида армян
17:30, 30.11.2021
Просмотрели 1593 раз Азиатские индексы выросли - 30-11-21
17:19, 30.11.2021
Просмотрели 1522 раз В России запустили отечественный аналог TikTok
12:07, 29.11.2021
Просмотрели 1452 раз Не успокоюсь, пока мы не возвратим армянских пленных: Адам Шифф