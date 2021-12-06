Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Финляндии

В МИД Армении 6 декабря состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Республики Армения и Финляндской Республики. С армянской стороны консультации проходили под председательством руководителя Европейского департамента МИД Армении Тиграна Самвеляна, с финской - генерального директора департамента МИД Финляндии по России, Восточной Европе и Центральной Азии Марии Лиивалы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов, подчеркнув важность проведения политических консультаций и регулярных визитов на высоком уровне.

Делегации двух стран также затронули вопросы, связанные с расширением торгово-экономического сотрудничества, обменялись мнениями по развитию сотрудничества по отраслевым направлениям.

В тот же день финскую делегацию принял заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян. В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества Армения-ЕС, а также вопросы, связанные с предстоящим в декабре в Брюсселе саммитом Восточного партнерства ЕС.

По просьбе финской стороны Паруйр Ованнисян представил текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте была подчеркнута необходимость полноценного возобновления нагорно-карабахского мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как член Минской группы ОБСЕ финская сторона подтвердила безоговорочную поддержку данному формату.

В рамках визита финскую делегацию принял также заместитель министра иностранных дел Ваге Геворгян. Стороны коснулись эффективного армяно-финского сотрудничества на многосторонних площадках.

В рамках визита финская делегация возложила венок к Мемориалу жертв Геноцида армян.