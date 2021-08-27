Предстоящие на 7 декабря мероприятия
17:53, Декабрь 06, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 18:11 Президент Армении обсудил вопросы сотрудничества с ректором Московской школы управления «Сколково»
- 18:02 Президент Армен Саркисян направил соболезнование в связи с кончиной Роберта Доула
- 17:53 Предстоящие на 7 декабря мероприятия
- 17:28 Новый канцлер Австрии Нехаммер принес присягу
- 17:26 Ситуация с правами человека в Азербайджане остается крайне тяжелой
- 17:21 Делегация министерства образования, науки, культуры и спорта Армении с рабочим визитом посетит Грузию
- 17:14 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-12-21
- 17:13 Азиатские индексы снизились - 06-12-21
- 16:52 Главы МИД стран ОДКБ приняли совместное заявление по борьбе с терроризмом
- 16:46 Путин прибыл в Индию
- 16:43 Камнепад и лавиноопасность: дорога в высокогорную Сванети закрыта
- 16:28 Россия и Египет начали учения в Средиземном море
- 16:17 Фестиваль «Ереван Джаз Фест 2021» завершится концертом известного перкуссиониста Билли Кобэма
- 15:52 В Национальном собрании будет создана группа дружбы Армения-Черногория
- 15:50 Международная комиссия по свободе вероисповедания США подготовила скандальный доклад по Турции
- 15:48 Евросоюз увеличил расходы на оборону
- 15:28 Проинформирован - значит защищен: IDBank
- 15:25 Шаан Гантаарян прокомментировал совместное заявление Франции и Саудовской Аравии по ливанскому кризису
- 15:23 МКДЦ «Дом Москвы в Ереване» отметил 80-летие битвы под Москвой
- 15:20 В Грузии с января повышаются пенсии
- 15:18 Палестина намерена комплексно пересмотреть отношения с Израилем
- 15:00 Армен Саркисян и руководитель партии «Республика» обсудили пути преодоления внешних вызовов
- 14:45 Страны БРИКС предложили ЮАР помощь в борьбе со штаммом "омикрон"
- 14:43 СМИ: в результате нападения мужчины с ножницами в Шанхае девять человек получили ранения
- 14:28 В Армянской католической церкви Диарбекира после столетнего перерыва была отслужена литургия
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