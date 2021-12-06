Делегация министерства образования, науки, культуры и спорта Армении с рабочим визитом посетит Грузию

Делегация министерства образования, науки, культуры и спорта Армении 6-8 декабря с рабочим визитом посетит Грузию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, визит рабочей группы инициирован министерством образования, науки, культуры и спорта Армении.

В целях развития армяно-грузинских культурных связей с министерством культуры, спорта и молодежи Грузии будут обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области современного искусства, сохранения культурного наследия, реставрации памятников и дальнейшего сотрудничества. В ходе визита планируется подписание документа, в котором будут указаны шаги сотрудничества в области культуры, а также рамки действий, направленных на развитие взаимного сотрудничества.