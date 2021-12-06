Главы МИД стран ОДКБ приняли совместное заявление по борьбе с терроризмом

Государства-члены ОДКБ глубоко обеспокоены растущим использованием интернета в террористических целях, в том числе и путем прямых трансляций на территории ОДКБ и за ее пределами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, сделанном 2 декабря в рамках 28-го совещания министров иностранных дел ОБСЕ.

Министры иностранных дел ОДКБ подчеркнули, что терроризм является одной из величайших угроз мировой безопасности во всех его формах и проявлениях, и что любой террористический акт является преступлением и не имеет оправдания, независимо от его мотивов или мотивов.

«Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению единства в международной борьбе с терроризмом, признавая центральную координирующую роль Организации Объединенных Наций в этом вопросе. Мы подтверждаем, что государства играют ключевую роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Мы подтверждаем нашу приверженность полному осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций при уважении прав человека, основных свобод и верховенства закона».

Министры иностранных дел ОДКБ приветствовали документ Совета Безопасности ООН, озаглавленный «Всеобъемлющая международная рамочная стратегия предотвращения распространения террористических идей» (S / 2017/375), призвав государства-члены следовать принципам и передовой практике этого документа.

Они также выразили озабоченность и по поводу распространения ненавистнических высказываний, языка вражды и терроризма в интернете. По мнению министров иностранных дел, для предотвращения разжигания ненависти и террористических идей необходимо приложить усилия для развития информационной грамотности, особенно среди молодежи.

2 декабря в рамках 28-го совещания министров иностранных дел ОБСЕ прошла рабочая встреча министров иностранных дел стран-участниц ОДКБ, которую координировал министр иностранных дел председательствующей в ОДКБ Республики Армения.