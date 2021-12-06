МКДЦ «Дом Москвы в Ереване» отметил 80-летие битвы под Москвой

Мелодиями Арно Бабаджаняна, Микаэла Таривердиева и песнями времен Великой Отечественной войны в Московском культурно-деловом центре «Дом Москва» прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Битвы под Москвой.

В концерте выступили вокалисты молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна под руководством Левона Джавадяна и солистка группы «Only girls» (художественный руководитель Наира Гюрджинян) Лилит Хачатурян.

Эксклюзивным и незапланированным стало выступление известного российского пианиста Александра Яковлева. Он исполнил несколько произведений русских композиторов.

На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, Одному из них, Генрику Харатяну исполнилось 95 лет. Дом Москвы в Ереване торжественно поздравил юбиляра и вручил ему подарок.

В рамках мероприятия, более пятидесяти ветеранов Великой Отечественной войны от имени Правительства Москвы получили продовольственные наборы.

«Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед Вами. Вы не только победили в этой тяжелой войне, но и своим присутствием сегодня воспитываете молодежь. Вы делаете всё возможное, чтобы правда о ВОВ передавалась следующим поколениям», - отметил генеральный директор центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

На концерте присутствовали государственные деятели и представители российских организаций.

Дом Москвы в Ереване традиционно ежегодно проводит мероприятия, посвященные этому героическому сражению.

Организаторами концерта были Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических международных связей города Москвы, Московский дом соотечественника и МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване.

Напомним, Битва под Москвой (1941–1942 гг.) - одна из ключевых и переломных сражений в истории Великой Отечественной войны.