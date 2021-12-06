В Армянской католической церкви Диарбекира после столетнего перерыва была отслужена литургия

В провинции Сур Диарбекира завершился ремонт Армянской католической церкви. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое информационное агентство «Доган».

Армянская католическая церковь Св. Овсепа, построенная в конце 17 века, сильно пострадала в результате турецко-курдских столкновений, происходивших в 2015 году в Диарбекире. Реставрацией церкви занималось Главное управление турецких фондов.

Архиепископ Левон Зекиян, лидер армянской католической общины Турции, освятил храм, после чего в нем впервые почти за 100 лет была отслужена литургия.

Архиепископ Левон Зекиян сообщил турецкому информационному агентству, что после ремонта церковь была передана университету Диджле на 10 лет в образовательных и культурных целях при условии, что армянская община имеет право проводить там религиозные службы.