Под председательством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности
14:24, 6 Декабрь, 2021
Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.
В заседании помимо членов Совета безопасности участвовали председатель НС Ален Симонян, руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, заместитель председателя НС Рубен Рубинян, председатель фракции НС «Мой шаг» Айк Конджорян, председатель постоянной комиссии НС по иностранным делам Эдуард Агаджанян, председатель постоянной комиссии Андраник Кочарян.
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