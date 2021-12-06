Под председательством Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

В заседании помимо членов Совета безопасности участвовали председатель НС Ален Симонян, руководитель Аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, заместитель председателя НС Рубен Рубинян, председатель фракции НС «Мой шаг» Айк Конджорян, председатель постоянной комиссии НС по иностранным делам Эдуард Агаджанян, председатель постоянной комиссии Андраник Кочарян.