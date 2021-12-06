Арман Татоян во Франции встретится с рядом должностных лиц

На этой неделе Омбудсмен Армении Арман Татоян, находящийся во Франции, проведет встречи и консультации с рядом должностных государственных лиц.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщается на социальной странице Омбудсмена в Facebook.

Отмечается, что приглашающей стороной является Армянский национальный комитет Франции. Арман Татоян встретится с депутатами Европарламента и с представителями армянской общины.

В рамках визита также запланированы обсуждения в Совете Европы.