Арман Татоян во Франции встретится с рядом должностных лиц
13:36, 6 Декабрь, 2021
На этой неделе Омбудсмен Армении Арман Татоян, находящийся во Франции, проведет встречи и консультации с рядом должностных государственных лиц.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщается на социальной странице Омбудсмена в Facebook.
Отмечается, что приглашающей стороной является Армянский национальный комитет Франции. Арман Татоян встретится с депутатами Европарламента и с представителями армянской общины.
В рамках визита также запланированы обсуждения в Совете Европы.
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