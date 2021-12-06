Ученые насчитали свыше 265,8 млн заразившихся COVID-19 в мире

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 265 854 752, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 255 648 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлен 49 085 361 инфицированный COVID-19. Количество летальных исходов составило 788 363.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 641 561. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 473 537 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 22 143 091 заболевший, из них умерли 615 636 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 676,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 423 человека, Индии - 338, Бразилии - 2 867.