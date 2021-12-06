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Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано на КПП

Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано на КПП

4 декабря в Баграташенское отделение Полиции РА был подвергнут приводу 35-летний Тигран Д. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, задержанный с 2 ноября разыскивался правоохранительными органами Московской области РФ по обвинению по статье 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности).

Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Об обнаружении проинформирован инициатор розыска.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.


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