Лицо, разыскиваемое правоохранительными органами РФ, задержано на КПП

4 декабря в Баграташенское отделение Полиции РА был подвергнут приводу 35-летний Тигран Д. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, задержанный с 2 ноября разыскивался правоохранительными органами Московской области РФ по обвинению по статье 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности).

Избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Об обнаружении проинформирован инициатор розыска.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.