Путин посетит Индию с рабочим визитом в понедельник

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Нью-Дели проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, основным форматом встречи станет личное общение лидеров двух стран, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В предыдущий раз Путин и Моди встречались лично в 2019 году "на полях" саммита БРИКС в Бразилии, последние два года из-за пандемии коронавируса лидеры поддерживали регулярные контакты в дистанционном формате.

"Между лидерами особый формат отношений выстроился, то есть формат "тет-а-тет", которому и индийская сторона, и мы придаем очень большое значение, поскольку это позволяет откровенно обсудить самые сложные, самые щекотливые вопросы международной ситуации", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии визита Путина в Индию. Он подчеркнул, что "сердцевиной любых переговоров между сторонами является личное общение лидеров, и это будет обеспечено в ходе визита".

Путин посещает Индию с ответным визитом, Моди приезжал в Россию в сентябре 2019 года на Восточный экономический форум.

Ушаков рассказал, что поездка президента РФ планировалась давно, были даже конкретные планы осуществить визит в 2020 году, однако из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все было отложено.

В этот раз в переговорах примут участие делегации в ограниченном составе. С российской стороны президента будут сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и Ушаков, на этапе переговоров с участием делегаций к ним присоединится глава "Роснефти" Игорь Сечин. По словам Ушакова, в программе запланирован обед, который Моди будет устраивать в честь приезда Путина, он пройдет в формате "тет-а-тет", то есть "один на один".

"Лидеры смогут обсудить наиболее щекотливые и, может быть, сложные вопросы, которые не успели затронуть в ходе переговоров в составе делегаций", - сказал он.