В США приспустят флаги в память об умершем сенаторе Бобе Доуле

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране в память о сенаторе-республиканце и кандидате в президенты США на выборах 1996 года Бобе Доуле (Роберте Джозефе Доуле), который ушел из жизни в возрасте 98 лет. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Бело го дома.

"В знак уважения к Роберту Джозефу Доулу, государственному деятелю, подобному немногим в нашей истории, герою войны, одному из величайших представителей Великого поколения, я настоящим приказываю <...>, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены <...> до 9 декабря 2021 года", - говорится в заявлении.

Флаги США будут приспущены над государственными зданиями в стране, в том числе над Белым домом, а также над всеми посольствами, военными базами и кораблями.

Роберт Доул в течение 27 лет - с 1969 по 1996 год - представлял в Сенате Конгресса США штат Канзас, а до этого восемь лет был членом Палаты представителей. На президентских выборах 1996 года он был кандидатом от республиканцев, однако проиграл демократу Биллу Клинтону, который переизбирался на второй срок.

Как отмечает агентство Reuters, в феврале Доул сообщил, что у него диагностирован рак легких.