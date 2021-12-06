График выступлений тяжелоатлетов на чемпионате мира

Известен график выступлений членов сборной Армении по тяжелой атлетике на чемпионате мира.

Как передает «Арменпресс», первым из представителей Армении в весовой категории до 81 кг поборется за медаль Рафик Арутюнян. Он выступит в группе А 12 декабря в 18:00 по ереванскому времени.

13 декабря в 15:00 в группе А Андраник Карапетян выступит в весовой категории до 89 кг.

14 декабря в 12:00 Давид Ованнисян выступит в группе В до 96 кг, Акоп Мкртчян - в 15:00 в группе А.

15 декабря в 18:00 Самвел Гаспарян и Арсен Мартиросян попытаются завоевать медали в весовой группе А до 102 кг. Татев Акопян выступит в женской подгруппе до 81 кг А. Соревнования начнутся в 15:00.

Симон Мартиросян в категории 109 кг выступит 16 декабря в 15:00.

17 декабря Вараздат Лалаян и Гор Минасян поборются за медали в супертяжелой весовой категории. Начало соревнований в 15:00.