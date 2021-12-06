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График выступлений тяжелоатлетов на чемпионате мира

График выступлений тяжелоатлетов на чемпионате мира

Известен график выступлений членов сборной Армении по тяжелой атлетике на чемпионате мира.

Как передает «Арменпресс», первым из представителей Армении в весовой категории до 81 кг поборется за медаль Рафик Арутюнян. Он выступит в группе А 12 декабря в 18:00 по ереванскому времени.

13  декабря в 15:00  в группе А Андраник Карапетян выступит в весовой категории до 89 кг.

14 декабря в 12:00 Давид Ованнисян выступит в группе В до 96 кг, Акоп Мкртчян - в 15:00 в группе А.

15 декабря в 18:00 Самвел Гаспарян и Арсен Мартиросян попытаются завоевать медали в весовой группе А до 102 кг. Татев Акопян выступит в женской подгруппе до 81 кг А. Соревнования начнутся в 15:00.

Симон Мартиросян в категории 109 кг выступит 16 декабря в 15:00.

 17 декабря Вараздат Лалаян и Гор Минасян поборются за медали в супертяжелой весовой категории. Начало соревнований в 15:00.


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