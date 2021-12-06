Время в Ереване: 11:07:36,   6 Декабрь

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у границы Чили и Аргентины

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали у границы Чили и Аргентины

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в северной части Чили в 234 км к юго-востоку от города Антофагаста, как передает Арменпресс, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:54 мск в понедельник землетрясения находился примерно в 30 км от чилийско-аргентинской границы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]