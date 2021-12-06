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На чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам Армению представят 11 участников

На чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам Армению представят 11 участников

На чемпионате мира по быстрым и молниеносным шахматам Армению будут представлять 11 гроссмейстеров.

Как передает «Арменпресс», в этом году чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам состоится в столице Казахстана Нур-Султане.

Армению представят Айк Мартиросян, Габриел Саркисян, Мануэл Петросян, Шант Саркисян, Роберт Ованнисян, Тигран Петросян, Самвел Тер-Саакян, Ованнес Габузян, из женщин - Элина Даниелян, Сусанна Габоян и Мария Геворгян.

Общий призовой фонд чемпионата мира составляет 1 млн долларов США. С 26-го по 28-е декабря пройдут чемпионаты по быстрым шахматам, а с 29-го по 30-е декабря - чемпионаты по блиц шайматам.


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