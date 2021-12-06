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В Арцахе погиб армянский военнослужащий

В Арцахе погиб армянский военнослужащий

На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах 5 декабря, около 21:20, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы АО НКР Гор Эдуардович Мартиросян, 2002 года рождения.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку родным погибшего военнослужащего.
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