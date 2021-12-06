В Арцахе погиб армянский военнослужащий
00:59, 6 Декабрь, 2021
На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах 5 декабря, около 21:20, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы АО НКР Гор Эдуардович Мартиросян, 2002 года рождения.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку родным погибшего военнослужащего.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен