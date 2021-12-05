На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. В Арагацотнской области закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич, а также временно закрыта дорога, ведущая из села Зовуни в Корейское ущелье — из-за опасности камнепада.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на участке автомобильной дороги Ванадзор-Ташир — Степанаванском серпантине, на трассах Ванадзор-Дилижан и Татев-Капан, на дорогах Ашотского района Ширакской области, на трассе Артик-Алагяз местами гололед.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Северо-Осетинского центра управления кризисными ситуациями МЧС России, автотрасса Степанцминда-Ларс открыта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.