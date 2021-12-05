Керобян и Мантуров обсудили возможности соединения железнодорожных систем Армении и России

Министр экономики Республики Армения Ваан Керобян обсудил с министром промышленности Российской Федерации Денисом Мантуровым возможности соединения железнодорожных систем двух наших стран и открытия совместных производств в Республике Армения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр экономики РА Ваан Керобян в записи на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что 4 декабря он был принят в российском павильоне на выставке Expo 2020 Dubai, чтобы вместе с нашими партнерами отметить Национальный день Российской Федерации.

«В рамках мероприятия у меня была отдельная встреча с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Мы обсудили возможности соединения железнодорожных систем наших стран и открытия совместных производств в Армении. Мы также затронули другие вопросы, направленные на повышение конкурентоспособности экономики Армении», - говорится в сообщении министра.