В Гегаркунике по данным на 14.00 часов проголосовало 22,22% избирателей

В выборах глав укрупненных общин Мартуни, Севана, Гавара, Вардениса Гегаркуникской области 5 декабря по данным на 14.00 часов приняли участие 34 597 избирателей или 22,22% от общего числа избирателей.

Как сообщили Арменпресс из Гегаркуникских территориальных избирательных комиссий №19, 20 и 21, по состоянию на 14:00 часов в выборах главы укрупненной общины Мартуни принял участие 11.431 избиратель или 18,93% от общего числа избирателей.

В укрупненной общине Гавара в выборах приняли участие 9.450 избирателей или 22,40% от общего числа избирателей, в укрупненной общине Севана – 6.495 избирателей или 21,03% от общего числа избирателей, в укрупненной общине Варденис – 7.221 избиратель или 26,54% от общего числа избирателей.

Выборы проходят без нарушений или серьезных инцидентов.

Хосров Хлгатян