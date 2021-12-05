Бывший мэр Степанавана арестован

В результате масштабных следственных и судебных действий, проведенных в Лорийском областном следственном управлении Следственного комитета РА, были выявлены обстоятельства дела о превышении должностных полномочий бывшим мэром Степанавана. Соответствующее уголовное дело возбуждено в Генпрокуратуре РА на основании неточностей, выявленных в результате проверок, проведенных Министерством территориального управления и инфраструктуры РА.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, согласно фактическим данным, полученным в ходе расследования, бывший мэр Степанавана занимал указанную должность с 2002 года, с 2004 года до конца срока полномочий в 2012 году. Свое служебное положение он использовал вопреки интересам службы, игнорируя положения статьи 60 Земельного кодекса РА, определяющей перечень земель, не передаваемых юридическим лицам, а также ряд других нормативных правовых актов.

«Последний отчуждал земельные участки разной площади на административной территории Степанаванской общины гражданам, юридическим лицам, в том числе благотворительному фонду, созданному при его участии, компании, созданной последним, его двоюродным братом и сыном друга. Тем самым нанесен значительный ущерб правам и законным интересам компании Степанаванской общины, что непреднамеренно повлекло за собой тяжелые последствия.

Община была лишена возможности использования неприватизированных земельных участков по прямому назначению, а государственный земельный участок «Антараин» («Лесной») был незаконно оформлен в частную собственность, в результате чего приобретатель земли получил реальную возможность управлять им беспрепятственно.

Затем бывший мэр Степанавана, в результате вышеуказанных преступных действий, а также исказив характер земельных участков, находящихся на административной территории Степанавана (оформленный на родственника) и другие факты, по предварительной договоренности с действующими собственниками земельных участков, 2014-2017 гг. указанные земельные участки он передал своим сыновьям в порядке отчуждения, на основании чего их земельная собственность была зарегистрирована в Кадастровом комитете РА, выданы соответствующие справки.

На основании полученных достаточных доказательств бывшему главе Степанавана было предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 и п.2 части 2 статьи 190 УК РА. 1 ноября 2021 г. в качестве меры пресечения в его отношении был избран арест», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, на основании того, что последний скрылся от следствия, 2 ноября 2021 года было принято решение об объявлении его в розыск. 5 декабря 2021 г. экс-мэр Степанавана был найден сотрудниками Управления криминальной полиции РА и доставлен в исправительное учреждение.

Ведется расследование

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.