Поэзия Шекспира в интерпретации Ернджакяна. «Гамлет» в постановке Камерного театра  

Репертуар Ереванского государственного камерного театра пополнился одноименным спектаклем по знаменитой пьесе великого драматурга Уильяма Шекспира «Гамлет». Артисты театра представили знаменитую трагедию неповторимыми красками, стилистически соответствующими Камерному театру - в интерпретации Ернджакяна.

Корреспондент Арменпресс и фотокорреспондент присутствовали на премьере, которая состоялась 4 декабря, пообщались с режиссером, актерами и отметили, что любители театра с бурными овациями и криками «браво!» приветствовали презентацию спектакля с современными, несколько неожиданными решениями.

Постановщик, художественный руководитель театра, народный артист РА Ара Ернджакян напоминает, что «Гамлет» был написан около 400 лет назад, если бы Шекспир поставил его сегодня, он бы наверняка увидел многое по-другому. «Наш театр немного беспокойный, может быть, немного ненормальный. Поставить Шекспира в том виде, в каком он написан, вероятно, не было бы интересно ни нам, ни публике. Думаю, любители театра поймут, примут работу с таким подходом», - говорит Ернджакян, добавляя, что «Гамлет» - фестивальный спектакль. Уже есть приглашения выступить на международных площадках. Будем надеяться, что за границей он добьется успеха, ведь сделанные импровизации могут быть интересны и за рубежом.

Ара Ернджакян доверил роль Гамлета молодому актеру Авету Зограбяну, который, по словам Ернджакяна, оправдал себя. «Это первая роль Авета в нашем театре. Надо было создать сумасшедшего, необычного персонажа, Авету это удалось. Я доволен», - говорит режиссер.

Авет Зограбян недавно окончил Театральный институт, ждал своего дебюта, который стартовал в Камерном театре. Авет выражает огромную благодарность режиссерам театра Лусине Ернджакян и Аршалуйс Арутюнян за то, что они познакомили его с Ара Ернджакяном, с которым он ранее не имел отношений. Если честно, у него была двойная ответственность - работать с Ернджакяном, играть «Гамлета»в труппе, которая всегда была успешной, и актеры были блестящими, поэтому было очень сложно прийти и сказать что-то новое, и напряжение было.

На вопрос, кто для него Гамлет, Авет отвечает. «Гамлет - это, по сути, персонаж, находящийся в постоянном поиске, который не понимает, чего он хочет и куда его ведут. Я бы не сказал, что он не уравновешен, но дело в том, что его действия приводят к трагедии, разрушается целое королевство. Он необычный персонаж... Пока я тоже в поиске и хочу понять, кто такой Гамлет, он вечно современен», - говорит он.

Авет Зограбян вложил в образ Гамлета что-то от себя. Он уверен, что ни один персонаж не будет создан, в который бы ничего не вкладывал актер.

Спектакль украсила своей красотой и яркой игрой Луизы Нерсисян, которая играет мать Гамлета, Гертруду. По ее словам, в спектакле представлены интересные решения. Мне нравится почерк Ара Ернджакяна именно тем, что ни одно его слово не случайно. В спектакле есть музыка, которая является частью действия, слов, конечно же, сценографии. Если не держать музыку, не гармонизировать со всем действием, спектакль может сорваться. Это тяжелая работа», - говорит Нерсисян.

Актриса умудряется держать руку на пульсе и уверяет, что каждый случай нужно решать правильно. По ее словам, Шекспира часто ставят, потому что он классик, а английский драматург многослоен, интерпретация каждой пьесы должна быть вашей. Успешны режиссеры, которые рассказывают свою историю на шекспировском языке и могут представить ее в нужное время. Каждое слово можно произносить таким образом, что оно получает разные толкования. Оставив язык Шекспира, можно сказать все, что сегодня интересует публику, что нужно любителю театра, а Камерный театр всегда интересен, потому что никогда не устаревает», - подчеркивает Нерсисян.

Об актере Авете Зограбяне актриса говорит, что рада, что такой актер пополнил их команду. Луиза Нерсисян считает, что у нового поколения интересный стиль работы, «у них можно поучиться».

«Обмен опытом никогда не мешает, в нашем театре здоровые отношения между зрелым и новым поколением. Все равны, и новые актеры приносят новое дыхание. Если ты сможешь подышать свежим воздухом, ты только выиграешь», - подчеркивает актриса.

Второй режиссер спектакля - Сеник Барсегян, композитор - Ваге Григорян.

В постановке заняты заслуженный артист РА Григор Багдасарян, Авет Зограбян, Ваге Зироян, Луиза Нерсисян, Нерсес Маркосян, Мхитар Аветисян, Марика Довлатбекян, Жора Мартиросян, Давид Абрамян, Нарек Алексанян, Мгер Алабекян.

Театр представляет классическую трагедию в соответствии со своим неповторимым стилем. Гениальное произведение Шекспира прошло испытание веками, оно не утратило своей актуальности, поскольку в нем затронуты и описаны такие явления, которые будут сопровождать человека до самого заката истории. Речь идет о человеческой природе, хищных чертах человека, уничтожении видов, борьбе с природой и человеческими законами, вечной борьбе сильных и слабых, столкновении отцов и сыновей, а также о человечестве ...

Анжела Амбарцумян

Фото Айка Манукяна