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ДТП с возгоранием в селе Мармарашен Араратского района  

ДТП с возгоранием в селе Мармарашен Араратского района  

5 декабря в 00:04 часов Араратский областной отдел Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том,   что в селе Мармарашен произошла авария. Есть жертвы, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  на место выехал боевой расчет областного пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС.  

«Выяснилось, что на трассе Ереван-Арташат, недалеко от села Мармарашен, столкнулись автомобили марки  BMW (водитель Г․ E․, 1982 г.р.) и Mercedes-Benz  (водитель Н․ M․), в результате чего возгорелся автомобиль Mercedes-Benz.

Водитель автомобиля BMW  и пассажир  Е.С. (1996 г.р.) были госпитализированы в ереванский медицинский центр «Эребуни», где врачи оценили состояние здоровья пострадавших как среднетяжелое», - говорится в сообщении. 

Согласно источнику, пожар был локализован в 00:20 часов, потушен в 00:31. Автомобиль Mercedes-Benz сгорел. Спасатели отключили электроэнергию в автомобиле BMW, закрыли вентиль газового баллона.

 

 


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