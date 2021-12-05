ДТП с возгоранием в селе Мармарашен Араратского района  

5 декабря в 00:04 часов Араратский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в селе Мармарашен произошла авария. Есть жертвы, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС.

«Выяснилось, что на трассе Ереван-Арташат, недалеко от села Мармарашен, столкнулись автомобили марки BMW (водитель Г․ E․, 1982 г.р.) и Mercedes-Benz (водитель Н․ M․), в результате чего возгорелся автомобиль Mercedes-Benz.

Водитель автомобиля BMW и пассажир Е.С. (1996 г.р.) были госпитализированы в ереванский медицинский центр «Эребуни», где врачи оценили состояние здоровья пострадавших как среднетяжелое», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, пожар был локализован в 00:20 часов, потушен в 00:31. Автомобиль Mercedes-Benz сгорел. Спасатели отключили электроэнергию в автомобиле BMW, закрыли вентиль газового баллона.