Covid-19: в Армении подтверждено 327 новых случаев, 14 человек умерли
По состоянию на 11:00 часов 5 ноября в Армении всего подтверждено 340 723 случая заболевания коронавирусом, из которых 321 106 - случаев выздоровления и 7 683 - случая смерти.
По состоянию на то же время, 10 729 пациентов фактически проходят лечение от коронавирусной болезни.
Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.
За прошедшие сутки выполнено 5077 тестирований, подтверждено 327 новых случаев заболевания коронавирусом, 667 граждан выздоровели, зарегистрировано 14 случаев смерти.
Общее количество тестов составило 2 миллиона 401 тысяча 971.
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