В Армению вернулись 10 пленных военнослужащих
20:15, 4 Декабрь, 2021
При посредничестве российской стороны в Армению возвращены 10 армянских военнослужащих, захваченных Азербайджаном в плен 16 ноября. Арменпресс представляет их имена:
1. Еримян Нарек Володяевич;
2. Аракелян Араик Аршалуйсович;
3. Амирханян Сержик Самсонович;
4. Акопян Геворг Араикович;
5. Налбандян Роберт Мамиконович;
6. Саркисян Арут Арамаисович;
7. Манасян Артем Суренович;
8. Аветисян Эрик Унанович;
9. Тевосян Арман Артурович;
10. Акопян Тигран Арменович.
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