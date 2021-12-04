Состоялось заседание Консультативного собрания с участием премьер-министра и руководителей внепарламентских сил

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в очередном заседании Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами.

В заседании приняли участие председатель партии “Республика” Арам Саркисян, председатель Либеральной партии Самвел Бабаян, представитель прогрессивно-центристской партии “Альянс” Тигран Арзаканцян, председатель партии “Справедливая Армения” Норайр Норикян, председатель партии “Суверенная Армения” Давид Санасарян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии “Единая Родина” Мгер Тертерян, председатель Консервативной партии Микаел Айрапетян.

Приветствуя присутствующих, премьер-министр отметил: “Это очередное заседание консультативного формата правительства и внепарламентских сил. Естественно, сегодня мы обсудим все вопросы, стоящие на повестке дня Республики Армения, и обменяемся мнениями.



Думаю, из предыдущих обсуждений мы можем сделать вывод, что, по крайней мере, на данный момент, правительство и я лично по-прежнему очень заинтересованы в работе в этом формате. Это хорошая возможность поддерживать связь и ознакомиться с более широким кругом взглядов, что очень важно учитывать при принятии дальнейших решений. Потому что есть вопросы, по которым, конечно, ответственность за принятие решений лежит на правительстве и парламентском большинстве, но, с другой стороны, очень важно ознакомиться с мнениями, которые существуют в политических кругах вне правительства, вне парламентского большинства и вне парламента.



Желаю нам успешной и продуктивной работы”.

Затем участники заседания перешли к обсуждению вопросов повестки дня.