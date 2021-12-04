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Протесты против обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии

Протесты против обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии

4 декабря в Вене несколько тысяч человек протестовали против обязательной вакцинации от коронавируса и ограничений. Протестующие требуют новых парламентских выборов, выступают за вакцинацию на добровольной основе. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Около 1200 сотрудников полиции участвуют в наблюдении за безопасностью протестующих. 

Из-за четвертой волны коронавируса в Австрии с 22 ноября по 12 декабря для всех граждан былобъявлен общенациональныйлокдаун, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения. Также запрещено покидать дома жильцов.


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