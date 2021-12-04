Протесты против обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии
17:26, 4 Декабрь, 2021
4 декабря в Вене несколько тысяч человек протестовали против обязательной вакцинации от коронавируса и ограничений. Протестующие требуют новых парламентских выборов, выступают за вакцинацию на добровольной основе.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Около 1200 сотрудников полиции участвуют в наблюдении за безопасностью протестующих.
Из-за четвертой волны коронавируса в Австрии с 22 ноября по 12 декабря для всех граждан былобъявлен общенациональныйлокдаун, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения. Также запрещено покидать дома жильцов.
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