Известна личность азербайджанца, убившего жителяЧартара. Прокуратура Арцаха
Прокуратура Республики Арцах предоставила подробности по делу об убийстве военнослужащими Вооруженныхсил Азербайджана жителя чартарской общины Арцаха Сейрана Саркисяна.
Как передает Арменпресс, прокуратура Арцаха сообщает, что в рамках сотрудничества с прокуратурой, задействованной в российских миротворческих силах в Арцахе, было установлено, что убийство гражданина Арцаха совершил гражданин Азербайджана рядовой Рахимзаде Давид Габильоглу.
«3 декабряс.г. около 13:00 часов группа военнослужащих Вооруженных силАзербайджана, на участке Гурусу - административной территории общины ЧартарМартунинского района Арцахской Республики, открыто похитилиоказавшегося там жителя той же животноводческой общины СейранаСмбатовича Саркисяна- с применением оружия и действий, опасных для жизни и здоровья. Затем перенесли Саркисяна на боевую позицию на высоте «Кохак», где на почве этнической ненависти выстрелом из оружия умышленно и незаконно лишили его жизни.
03.12.2021 вполиции Арцахской Республики возбуждено уголовное дело по делу, предусмотренному пунктами 3, 7 и 14 части 2 статьи 103 (убийство) Уголовного кодекса Арцахской Республики, а также п. 1-3 ч. 2, ст.129 (похищение человека). Уголовное дело передано прокуратурой в Следственный комитет Арцахской Республики для предварительного расследования. В связи с инцидентом в рамках сотрудничества с прокуратурой Республики Арцах и российских миротворческих сил вАрцахе выяснилось, что убийство гражданина совершил гражданин Азербайджанской Республики, рядовой Рагимзаде Давид Габильоглу.
В рамках договоренности, достигнутой между Генеральными прокурорами Российской Федерации Армении и Азербайджана, генеральный прокурор российского миротворческого контингента прибыл на место происшествия, заслушал свидетелей с азербайджанской стороны, лица, совершившего убийство, и провел расследование на указанном азербайджанцами предполагаемомместе убийства. В настоящее время миротворцы ведут переговоры о передаче тела Сейрана Саркисяна арцахской стороне», - говорится в заявлении.
В прокуратуре подчеркивают, что азербайджанская сторона в очередной раз исказила обстоятельства уголовного дела, представив умышленное убийство как пресечение попытки нападения гражданина Республики Арцах на свою военную позицию. Арцахская сторона располагает убедительными и неопровержимыми доказательствами, включая полное видео, которое доказывает, что гражданин Арцаха был насильственно похищен сучастка под названием Гурусу, который в настоящее время считается нейтральной зоной, и переведен на азербайджанскую базу - удерживая его за рукии ноги, применяя насильственные действия. Видео и другие доказательства будут предоставлены в ближайшее время и российской стороне - для получения точной и полной картины реальных обстоятельств происшествия.
Азербайджанская сторона пока не обнародовала официальную информацию о возбуждении уголовного дела.
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