В ближайшие дни в республике осадков не ожидается

Днем 4 декабря, 5-9 декабря на всей территории республики осадков не ожидается, ночью и утром на дорогах в горных и предгорных районах будет гололед.

Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.

Как передаетАрменпресс, Центр гидрометеорологического мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.

5-9 декабря в Ереване осадков не ожидается.