В ближайшие дни в республике осадков не ожидается
14:29, 4 Декабрь, 2021
Днем 4 декабря, 5-9 декабря на всей территории республики осадков не ожидается, ночью и утром на дорогах в горных и предгорных районах будет гололед.
Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду.
Как передаетАрменпресс, Центр гидрометеорологического мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.
5-9 декабря в Ереване осадков не ожидается.
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