Соединенные Штаты предоставят помощь афганским беженцам в размере $7 млрд
3 декабря президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи афганским беженцам в размере $7 млрд.
Как передает Арменпресс, об этом сообщаетБелый дом.
Грант предназначен для помощи афганским беженцам, прибывающим в США. В сентябре на эти цели уже было выделено $ 6,3 млрд.
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