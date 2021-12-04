Соединенные Штаты предоставят помощь афганским беженцам в размере $7 млрд

3 декабря президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи афганским беженцам в размере $7 млрд.

Как передает Арменпресс, об этом сообщаетБелый дом.

Грант предназначен для помощи афганским беженцам, прибывающим в США. В сентябре на эти цели уже было выделено $ 6,3 млрд.