Время в Ереване: 11:07:36,   4 Декабрь

Covid-19: вАрцахе зарегистрировано 54 новых случая заболевания

Covid-19: вАрцахе зарегистрировано 54 новых случая заболевания

3 ноября в Республике Арцахпроведено 399 тестов, по результатам которых зарегистрировано 54 новыхслучая заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохраненияРеспублики Арцах сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавируса проходят  102 инфицированных человека. Врачи оценивают состояние 18 пациентов как крайне тяжелое, 48 человек, в том числе молодых людей - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году с целью лабораторного выявления коронавируса были обследованы 24899 граждан, и у 4173из них  тесты дали положительный результат. 

Министерство здравоохраненияРеспублики Арцахв очередной раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек, побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]