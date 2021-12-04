Covid-19: вАрцахе зарегистрировано 54 новых случая заболевания

3 ноября в Республике Арцахпроведено 399 тестов, по результатам которых зарегистрировано 54 новыхслучая заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохраненияРеспублики Арцах сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавируса проходят 102 инфицированных человека. Врачи оценивают состояние 18 пациентов как крайне тяжелое, 48 человек, в том числе молодых людей - как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году с целью лабораторного выявления коронавируса были обследованы 24899 граждан, и у 4173из них тесты дали положительный результат.

Министерство здравоохраненияРеспублики Арцахв очередной раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек, побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.