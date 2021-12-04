Российский РОСДОРНИИ заинтересован в рынке дорожного строительства Армении

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Кристине Галечян приняла делегацию во главе с генеральным директором Российского Научно-исследовательского института РОСДОРНИИ Станиславом Набоковым.

Как передает Арменпресс, во встрече в Министерстве территориального управления и инфраструктуры РА участвовал исполнительный директор фонда "Департамент дорог" Степан Мачян.

Институт РОСДОРНИИ - известная организация в сфере дорожного строительства в России, специализирующаяся на транспортном планировании, развитии дорог, разработке строительно-технической документации, проектировании и др.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся возможностей сотрудничества. Участники встречи посчитали перспективным сотрудничество в дорожном строительстве, обмен опытом, обучение специалистов.

Достигнута договоренность в ходе дальнейших обсуждений прояснить конкретные направления сотрудничества и использовать имеющийся потенциал для развития обсуждаемой сферы.