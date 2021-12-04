Covid-19: в Армении подтверждено 419 новых случаев, 25 человек скончались

По состоянию на 11:00 часов 4 ноября в Армении подтверждено 340 396 случаев заболевания коронавирусом, из них 320 439 случая излечения, а 7669 случаев закончились смертельным исходом.

В настоящее время 10.834 пациента проходят лечение от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Республики Армения.

За прошедшие сутки проведено 7438 тестирований, по результатам которых подтверждено 419 новых случаев заболевания коронавирусом, 963 гражданина выздоровели, зарегистрировано 25 смертей.

Общее количество тестов составило 2 миллиона 396 тысяч 894.