Турция продала Украине БПЛА Bayraktar больше объявленного количества. Bloomberg

Турция продала Украине значительно больше беспилотниковBayraktar TB2, чем сообщалось ранее, и в будущем возможны новые поставки.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство заявило со ссылкой на источники в правительстве Турции, что речь о нескольких десятках БПЛА. В будущем планируется поставить Украине не менее 24 дронов.

Правительство Турции и производитель Bayraktar отказались комментировать информацию.

В 2018 году, по неофициальным данным, Украина подписала соглашение с Турцией на поставку шести дронов Bayraktar TB2 в комплекте с тремя станциями управления.

Поставки завершены в ноябре 2019 года. Сумма контракта- 69 миллионов долларов.