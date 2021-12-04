Турция продала Украине БПЛА Bayraktar больше объявленного количества. Bloomberg
Турция продала Украине значительно больше беспилотниковBayraktar TB2, чем сообщалось ранее, и в будущем возможны новые поставки.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Агентство заявило со ссылкой на источники в правительстве Турции, что речь о нескольких десятках БПЛА. В будущем планируется поставить Украине не менее 24 дронов.
Правительство Турции и производитель Bayraktar отказались комментировать информацию.
В 2018 году, по неофициальным данным, Украина подписала соглашение с Турцией на поставку шести дронов Bayraktar TB2 в комплекте с тремя станциями управления.
Поставки завершены в ноябре 2019 года. Сумма контракта- 69 миллионов долларов.
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