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Турция продала Украине БПЛА Bayraktar больше объявленного количества. Bloomberg

Турция продала Украине БПЛА Bayraktar больше объявленного количества. Bloomberg

Турция продала Украине значительно больше беспилотниковBayraktar TB2, чем сообщалось ранее, и в будущем возможны новые поставки. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство заявило со ссылкой на источники в правительстве Турции, что речь о нескольких десятках БПЛА. В будущем планируется поставить Украине не менее 24 дронов. 

Правительство Турции и производитель Bayraktar отказались комментировать информацию.

В 2018 году, по неофициальным данным,  Украина подписала соглашение с Турцией на поставку шести дронов Bayraktar TB2 в комплекте с тремя станциями управления. 

Поставки завершены в ноябре 2019 года. Сумма контракта-  69 миллионов долларов.


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