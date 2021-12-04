На территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги

МЧС РА сообщает, что на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.

В Арагацотнской области закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Карилич.

Как передает Арменпресс, дорога, ведущая из села Зовуни в Корейское ущелье, временно закрыта из-за опасности камнепада.

На участке автомобильной дороги Ванадзор-Ташир— Степанаванскомсерпантине, на трассах Ванадзор-Дилижан и Татев-Капан, на дорогах Ашотского района Ширакской области, на трассе Артик-Алагяз местами гололед.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Северо-Осетинского центра управления кризисными ситуациями МЧС России, автотрасса Степанцминда-Ларс открыта.