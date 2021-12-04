Германияможет многое сделать, чтобы память о Геноциде армян стала частью европейской памяти. Смбатян

Посол Армении в Германии Ашот Смбатян по случаю окончания своеймиссии дал интервью The Armenian Mirror-Spectator.

Арменпресс представляет интервью полностью.

Вопрос. За 30 лет Вашейсвязи с Германией в качестве ученого, учителя, дипломата, здесь и в Ереване, Вы стали свидетелями поистине исторических событий: воссоединения Германии и установления независимости Армении. Для Вас как для посла,какое достижение стало лучшим, какое событие больше всего повлияло на Вашу жизнь?

Ашот Смбатян. Оглядываясь на армяно-германские отношения последних шести лет, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что они динамично развивались, отражая интересы двух стран как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Как по хронологии, так и по важности однозначно следует выделить 2016 год— а именно принятие 2 июня резолюции Бундестага Германии о признании Геноцида армян, что стало не только шагом вперед в процессе международного признания Геноцида армян, но и отразило отношение Германии к подобным преступлениям против человечности. Принятие резолюции в каком-то смысле также открыло новую страницу в армяно-германских отношениях, привлекая внимание немецкого общества не только к процессу международного признания Геноцида армян, но и к Армении как государству, привлекающую интересЕвропы в культурной, политической, экономическойи других сферах.

В последние годы на двустороннем уровне состоялисьофициальные визиты в Германию - по одномудвух президентов Республики Армения, два - премьер-министра и один - спикера НС. Кстати, последний визит на уровне спикера парламента РА в Германию состоялся более 20 лет назад. Со стороны Германииследует выделить первый визит канцлера Ангелы Меркель в Армению в 2018 году.

Это был первый официальный визит на уровне канцлера Федеративной Республики Германии. Естественно, это было знаменательно с точки зрения углубления политического и, конечно, экономического сотрудничества. Здесь хотел бы особо отметить открытие Центра ТУМО в Берлине, которое стало реальностью по непосредственной инициативе канцлера Меркель.

О широком экономическом представительстве Германии в Армении свидетельствует тот факт, что в эти годы в Армении было создано Германское экономическоеобъединение, а такжесостоялся ряд визитов немецких бизнесменов в Армению.

Радтакже отметить, что в этом году крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa возобновила полеты из Франкфурта-на-Майне в Ереван.

Что касается отношений в сфере образования и науки, то радует тот факт, что есть активность и с немецкой стороны. В эти годы в Ереване открылся Центр Гете, что является решающим этапом в создании полноценного института Гете. Надеюсь, что в ближайшем будущем институт Гете в полном объеме заработает в Армении.

Продолжая тему научно-образовательного сотрудничества, хотелось бы выделить подписание соглашений о сотрудничестве между несколькими университетами Армении и Германии. ЕГУ-Йена, ЕГУ-Саарбрюккен, ЕГУ-Галле, ЕГМУ-Магдебургские университеты, НУAСА-Кельнский технический университет.

Яркими примерами углубления децентрализованного сотрудничества стали установление партнерских отношений между городами Ереван-Лейпциг, Гюмри-Галле, а также общинами Давташен-Муггенштурм и Гетап-Йухау.

В Германии важно сохранить преемственность центров арменоведения в лице Центра арменоведения MESROP при университете Мартина Лютера в Галле. В свою очередь, Дом Лепсиуса в Потсдаме внес значительный вклад в изучение Геноцида армян. Нельзя не упомянутьи Институт диаспорологии, действующий в Бохумском университете.

За последние годы число почетных консулов РА в ФРГ увеличилось на 5. В настоящее время открыты офисы почетных консулов Республики Армения в землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Гамбург, Саксония, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн. Почетные консулы тоже очень эффективно выполняют свои задачи.

Таким образом, могу с уверенностью сказать, что были приложены все усилия для решения стоящих перед нами проблем, во имя углубления сотрудничества между нашими двумя странами.

Вопрос. На Ваш взгляд, какие уроки можно извлечь из немецкого опыта с точки зрения дальнейшего развития демократии в Армении?

Ашот Смбатян. Не секрет, что Армения - молодая демократическая страна. С этой точки зрения ей есть чему поучиться у устоявшихся европейских демократий, включая Германию. Некоторые аспекты демократии, конечно, можно позаимствовать из политической системы Германии, что, кстати, в некоторой степени уже было сделано - введением в Армении парламентской системы правления, которая очень похожа на немецкую модель. Здесь необходимо в какой-то мере адаптировать особенности политической культуры Армении.

Как вы знаете, избирательные системы Армении и Германии более или менее похожи. Армения пытается повысить роль политических партий в демократическом принятии решений как на государственном, так и на региональном уровнях. Лично мне хотелось бы, чтобы политические партии Армении были похожи на немецкие, опирались на идеологическую основу, а сторонники ориентировались на идеи и программы, предлагаемые данной партией. С этой точки зрения нам есть чему поучиться из немецкого опыта.

Вопрос. В Доме-музее Лепсиуса в Потсдаме три года назад Вы рассказали об усилиях Армении по проведению сбалансированной внешней политики, охарактеризовав ее как «географический мост между Европой и Азией». Армения развивает тесные отношения с Европой и Европейским Союзом, сохраняя хорошие отношения со странами бывшего Советского Союза - через ЕАЭС. Как Вы оцениваете текущую ситуацию?

Ашот Смбатян. Действительно, географическое положение Армении и вообще региона таково, что оно может служить мостом между Европой и Азией. Такой подход на протяжении многих лет был одним из столпов внешней политики Армении. В этом контексте, с одной стороны, мы построили стратегический союз с Россией. С другой стороны, Армения, которая также является членом ОДКБ, ЕАЭС, придает большое значение этим форматам.

В то же время Армения поддерживает тесные партнерские отношения с ЕС как структурой, а также со странами-членами ЕС на двусторонней основе. С момента обретения Арменией независимости ЕС внес большой вклад в осуществление реформ в Армении в ряде областей, оказал большую поддержку процессу демократизации в Армении. Как вы знаете, с 2009 года ЕС запустил программу Восточного партнерства, в которую, наряду с 5 другими странами, входит и Армения. Именно в результате сотрудничества в рамках Восточного партнерства в 2017 г. между Арменией и ЕС было подписано Всеобъемлющее соглашение о расширенном партнерстве (CEPA), которое открыло новый этап в отношениях Армения-ЕС и обозначило перспективы сотрудничества на ближайшие годы. Это «конституция» сегодняшних отношений Армения-ЕС.

Подводя итоги отношений с ЕС, надеюсь, что в ЕС будет должным образом проанализировано, оценено то, что армянское общество, выбравшее путь демократии, во время 44-дневной войны ожидало от ЕС большего.

Вопрос. 44-дневная прошлогодняя арцахская война привела к резкому обострению ситуации в регионе и опасениям возобновления агрессии со стороны Азербайджана. Какпо-Вашему, может ли Минская группа ОБСЕ продвинуться к справедливому дипломатическому решению? Какую роль может сыграть Германия?

Ашот Смбатян. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ остаются единственным международно признанными приемлемым международнымформатом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Проблема, лежащая в основе нагорно-карабахского конфликта – статус Нагорного Карабаха, не решена, она может быть решена только волеизъявлением населения Нагорного Карабаха. Сегодня работе Минской группы ОБСЕ чрезвычайно мешает деструктивная позиция Азербайджана. Азербайджан, который с фальшивой готовностью выступает перед международным сообществом за сосуществование и мир в регионе, отказывается вернуть армянских пленных, несмотря на четкое заявление 9 ноября о том, что обе стороны должны вернуть всех пленных, что армянская сторона уже сделала. Более того, Азербайджан с мая 2021 году, как и еще раз в последние дни, совершает агрессию против суверенной территории Республики Армения. Говорить о мирном сосуществовании двух народов, и при этом расстреливать мирных жителей, выполняющих сельскохозяйственные или строительные работы, что произошло совсем недавно, просто несовместимо.

Таким образом, рано говорить о полноценном мире или эффективных переговорах, пока Азербайджан не прекратит свое разнузданное и безответственное поведение. Желания и протянутой руки одной лишь стороны никогда не бывает достаточно для утверждения прочного мира.

Что касается позиции Германии, то Армения всегда использовала уравновешенную позицию Германии как члена Минской группы ОБСЕ, тем более что правительство Германии всегда поддерживало эту меру. Германия всегда уделяла пристальное внимание происходящим процессам вокруг нагорно-карабахского конфликта и пыталась способствовать мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, можно констатировать, что сегодня Евросоюз может оказать адресную гуманитарную помощь армянскому населению Арцаха, тем самым способствуя стабилизации ситуации в регионе. В связи с этим, почему бы и нет, стоит ожидать активных шагов и со стороны Берлина.

Вопрос. Армения, как и Германия, имеет богатое культурное наследие в области литературы, искусства, архитектуры, особенно музыки. Между учреждениями культуры двух стран развивается плодотворное сотрудничество. Последний включает сотрудничество с Матенадараном, Институтом Фраунгофера, Германской службой академических обменов (DAAD), состоялись концерты Ансамбля юных армянских певцов в Германии, мужского хора Ars Musica в Армении, Дни армянской культуры в ряде городов Германии и установление городского партнерства. На Ваш взгляд, как это сотрудничество может развиваться дальше?

Ашот Смбатян. Как вы правильно заметили, сотрудничество между Арменией и Германией в области культуры и искусства до сих пор было достаточно эффективным. Основная идея здесь - не только поддерживать существующие достижения в этих сферах, но и искать новые точки соприкосновения, которые, в конечном итоге, могут открыть путь к новым измерениям сотрудничества. Например, в прошлом году при поддержке правительства Германии 16 ведущих немецких специалистов в области здравоохранения приехали в Армению благодаря усилиям немецкой организации ISAR, чтобы помочь армянским специалистам в борьбе с Covid-19. Это довольно яркий пример сотрудничества на «новом поприще».

На мой взгляд, правильная презентация нашей многовековой богатой культуры должна занимать стратегическое место в нашей политике, потому что как с точки зрения культурной презентации, так и с точки зрения возможностей выступлений талантливых деятелей культуры, можно должным образом представить культурное богатство Армении за рубежом, сделать Армению привлекательной для иностранных гостей.

Вопрос. Историки и геноцидологи высоко ценят то, как Германия противостоит своему прошлому, создавая культуру памяти через историю Шоа́ (Холокост). В последние годы были предприняты инициативы, посвященные памяти жертв геноцида в Османской империи, такие как установка памятника у евангелической церкви Луизенкирхгоф в Берлине-Шарлоттенбурге, а также установка хачкаров в других местах Берлина, например, ежегодное поминовение24 апреля. Тем не менее, занятия по Геноциду армян в школах и университетах по-прежнему очень редки, несмотря на то, что в 2016 г. в постановлении Бундестага содержится призыв к введению такой программы. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Ашот Смбатян. Действительно, принятие 2 июня 2016 года резолюции о признании Геноцида армян германским Бундестагом стало ключевым событием, которым законодательная власть Германии должным образом оценила преступления, совершенные Османской Турцией против армянского народа в начале 20 века. По случаю 100-летия Геноцида армян с этой резолюцией выступили президент Федеративной Республики Германия Йоахим Гаук и председатель Бундестага проф., доктор НорбертЛаммерт. Наряду с этими заявлениями ценный вклад Германии заключается не только в международном признании и осуждении Геноцида армян, но и в контексте всеобщей борьбы за предотвращение геноцидов и преступлений против человечности.

Я думаю, что Германия как страна, стоящая перед своей историей, как яркая носительница политики памяти, может сделать многое, чтобы память о жертвах Геноцида армян стала частью европейской памяти. В этой связи ваш вопрос был очень актуальным, потому что именно через образование, особенно в школьные годы, мы должны говорить о таких преступлениях, то есть о способах предотвращения этих преступлений.

Вы вполне уместно упомянули хачкары и памятники в разных городах Германии, да, они не только символизируют, увековечивают память о жертвах, но и имеют воспитательное значение, потому что каждый посетитель вникает в суть вопроса.

В этом смысле положение принятой Бундестагом резолюции всегда было в центре нашего внимания. Думаю, и посольству, и обществу здесь есть что сделать, так как официально только в 4 землях Германии предлагается познакомиться с этой темой в рамках предмета истории в образовательных программах, используя дидактический материал. Но у Германии 16 земель, так что и в этом смысле есть над чем поработать.

Отмечу также, что Конференция министров культуры Германии, которая координирует школьное образование в Германии, также направила свое предложение в свои земли, чтобы каждый из них мог обсудить и принять решение по этому вопросу. Конечно, у армянской общины тоже есть над чем поработать, чтобы поднять вопрос перед Ландтагами земель.

Согласно «Намибийской резолюции» Бундестага Германии ипризнанием геноцида Намибии, правительство Германии еще раз продемонстрировало свое особое отношение к политике памяти. Не следует забывать, что тогдашний официальный представитель канцлера г-н Ч.Вирц за день до принятия резолюции сообщил немецким СМИ, что канцлер поддерживает резолюцию о Геноциде армян.

Вопрос. Здесь живут несколько немецких интеллектуалов турецкого происхождения, изучающие тему геноцида, например, кинорежиссер Фаттих Акин, недавно скончавшийся писатель, драматург Доган Аканли. Как Вы оцениваете роль подобных инициатив в процессе воспитания, диалога и памяти?

Ашот Смбатян. Действительно, тема Геноцида армян, как одного из самых катастрофических событий 20 века, не осталась вне внимания интеллектуалов всего мира, в том числе и турецких, что, безусловно, достойно похвалы. Отдельно хочу отметить лауреата Нобелевской премии Орхана Памука.

Я лично присутствовал на премьере фильма режиссера Фатиха Акина The Cut, а также знал Догана Аканли, который, к сожалению, безвременноушел из жизни. Одна из их самых важных миссий заключается в том, что на своем родном языке, турецком, они храбро и честно пытались проникнуть в турецкое общество, достучаться до людей. К сожалению, оглядываясь назад, можно сказать, что несколько лет назад турецкая интеллигенция высказывалась по этому поводу гораздо смелее, чем в последние годы, учитывая упадок демократии в Турции в последние годы, давление на людей. Поэтому таких людей всегда нужно поощрять и поддерживать.