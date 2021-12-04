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Встреча министров ИД Армении и Азербайджана в Стокгольме не состоялась. Комментарий спикера МИД

Встреча министров ИД Армении и Азербайджана в Стокгольме не состоялась. Комментарий спикера МИД

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме не состоялась. 

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

- Состоялась ли в Стокгольме встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана? 

- Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках 28-й Министерской конференции ОБСЕ не состоялась. Хочу подчеркнуть, что армянская сторона никогда не избегала встреч под эгидой мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках процесса урегулирования конфликта нагорно-карабахского.


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