Встреча министров ИД Армении и Азербайджана в Стокгольме не состоялась. Комментарий спикера МИД

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме не состоялась.

Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

- Состоялась ли в Стокгольме встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана?

- Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках 28-й Министерской конференции ОБСЕ не состоялась. Хочу подчеркнуть, что армянская сторона никогда не избегала встреч под эгидой мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках процесса урегулирования конфликта нагорно-карабахского.