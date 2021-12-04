Встреча министров ИД Армении и Азербайджана в Стокгольме не состоялась. Комментарий спикера МИД
10:08, 4 Декабрь, 2021
Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме не состоялась.
Об этом Арменпресс сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
- Состоялась ли в Стокгольме встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана?
- Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках 28-й Министерской конференции ОБСЕ не состоялась. Хочу подчеркнуть, что армянская сторона никогда не избегала встреч под эгидой мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках процесса урегулирования конфликта нагорно-карабахского.
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