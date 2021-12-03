Нападения Азербайджана на мирных жителей Арцаха приобретают систематический характер: заявление МИД Армении

Официальный представитель МИД Армении Ваан Унанян выступил с заявлением относительно убийства азербайджанскими военнослужащими мирного жителя Республики Арцах. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“3 декабря в окрестности населенного пункта Чартар Мартунинского района Арцаха во время проведения сельскохозяйственных работ азербайджанскими подразделениями был схвачен и умышленно убит житель Чартара Сейран Смбатович Саркисян.

Решительно осуждаем и считаем недопустимым убийство мирного жителя вооруженными силами Азербайджана в грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

Примечательно, что нападения и акты устрашения армянского мирного населения Арцаха приобретают систематический характер, что является результатом оправдываний необоснованными мотивами совершенных ранее вооруженными силами Азербайджана аналогичных преступлений со стороны официального Баку, что приводит к повторению подобного поведения.

Недавние преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами против мирного населения Арцаха, являются продолжением политики армянофобии, деармянизации и этнической чистки Арцаха, проводимой азербайджанскими властями, что еще раз доказывает, что гарантировать физическую безопасность и право на жизнь армян Арцаха под юрисдикцией Азербайджана невозможно.

Надлежащее расследование этого и прошлых нападений на гражданское население и привлечение виновных к ответственности могут создать предпосылки для предотвращения подобных преступлений в будущем”.