Подписан План мероприятий по сотрудничеству между МИД Армении и Казахстана на 2022-2023 гг. 

На полях СМИД ОБСЕ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 декабря встретился с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел Армении и Казахстана подчеркнули важность развития двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и доверии, и подтвердили заинтересованность в углублении политического диалога как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений и международных организаций. В этом контексте была отмечена важность проведения взаимных визитов на высоком уровне, а также консультаций между министерствами иностранных дел.

В контексте развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами министры Мирзоян и Тлеуберди отметили деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Казахстан. Была подчеркнута также роль возобновления прямых авиарейсов.

Собеседники коснулись повестки сотрудничества в образовательной, культурной и гуманитарной сферах.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

В ходе встречи министры иностранных дел Армении и Казахстана подписали План мероприятий по сотрудничеству между министерством иностранных дел Республики Армения и министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2022-2023 гг.