«Гражданский договор» выдвинет кандидатуру Кристине Григорян на должность омбудсмена Армении

На очередном заседании фракции «Гражданский договор» принято решение о выдвижении кандидатуры Кристине Григорян на должность Защитника прав человека Армении. Об этом сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице партии в Facebook.

Срок полномочий Армана Татояна истекает 23 февраля 2022 года, после чего парламент тайным голосованием изберет нового омбудсмена.