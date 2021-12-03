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«Гражданский договор» выдвинет кандидатуру Кристине Григорян на должность омбудсмена Армении

«Гражданский договор» выдвинет кандидатуру Кристине Григорян на должность омбудсмена Армении

На очередном заседании фракции «Гражданский договор» принято решение о выдвижении кандидатуры Кристине Григорян на должность Защитника прав человека Армении. Об этом сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице партии в Facebook.

Срок полномочий Армана Татояна истекает 23 февраля 2022 года, после чего парламент тайным голосованием изберет нового омбудсмена.


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