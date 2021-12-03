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Главы МИД Армении и Польши обсудили вопросы двусторонних и многосторонних отношений

Главы МИД Армении и Польши обсудили вопросы двусторонних и многосторонних отношений

На полях СМИД ОБСЕ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 декабря встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян и Збигнев Рау обсудили ряд вопросов повестки двусторонних и многосторонних отношений, а также выразили готовность предпринять практические шаги по укреплению сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.

Коснувшись вопросов региональной безопасности и стабильности, Арарат Мирзоян представил своему коллеге ситуацию, сложившуюся вследствие проникновения Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения и недавней агрессии.

Глава МИД Армении подчеркнул необходимость полноценного восстановления процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата Минской группы ОБСЕ. Собеседники коснулись вопросов, требующих безотлагательного решения, в частности, репатриации армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Арарат Мирзоян также поздравил Польшу с предстоящим председательством в ОБСЕ и выразил уверенность, что Польша примет соответствующие меры для обеспечения мира и безопасности в зоне ответственности ОБСЕ в период своего председательства.


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