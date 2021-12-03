Гражданин Арцаха был взят в  плен азербайджанскими подразделениями и убит: МИД Арцаха

Житель населенного пункта Чартар Мартунинского района Республики Арцах Сейран Смбатович Саркисян, 1956 года рождения, во время выпаса скота 3 декабря заблудился, был взят в плен азербайджанскими подразделениями и убит. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

“Подобный террористический и варварский акт - проявление проводимой в Азербайджане на государственном уровне геноцидальной и армяноненавистнической политики и осуществлен по указанию высших властей Азербайджана. Доказательством тому -распространенное министерством обороны Азербайджана лживое сообщение, в котором оправдывается данное террористическое действие азербайджанской военщины.

Такое поведение официального Баку является грубейшим нарушением международного права, международного гуманитарного права, неуважением к достигнутым договоренностям и имеет целью запугать народ Арцаха и заставить его покинуть родину.

Подобная политика наносит также вероломный удар по миротворческой миссии России.

Министерство иностранных дел Республики Арцах строжайше осуждает террористическую политику Азербайджана, призывает международное сообщество дать адекватную оценку разнузданным действиям Азербайджана.

МИД Республики Арцах призывает арцахцев не поддаваться на провокации и в очередной раз заявляет, что Арцах был, есть и останется армянским. Ничто не может подорвать нашу волю и решимость жить на своей родине”, - говорится в заявлении МИД Арцаха.