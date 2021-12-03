Премьер-министр Пашинян присутствовал на панихиде по Вано Сирадегяну
18:51, 3 Декабрь, 2021
В Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна проходит церемония прощания с Вано Сирадегяном.
Как сообщает Арменпресс, на панихиде присутствовали также премьер-министр Армении Никол Пашинян, государственные, политические и культурные деятели, друзья и родственники Сирадегяна.
Похороны состоятся 4 декабря, в 12:00, в селе Коти, откуда родом Вано Сирадегян.
Сирадегян в разные годы занимал должность депутата парламента, мэра Еревана и министра внутренних дел Армении. Он является также автором нескольких сборников рассказов и повестей.
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