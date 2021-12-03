Президент Армен Саркисян встретился с лидером партии «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с лидером партии «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном.

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Арменпресс

в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече были затронуты вставшие перед страной внутренние и внешние вызовы, а также пути их преодоления. Лидер партии «Просвещенная Армения» представил президенту республики позиции и подходы возглавляемой им политической силы.