Главы МИД Армении и Кыргызстана обсудили вопросы международной и региональной безопасности

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Стокгольме для участия в конференции министров иностранных дел ОБСЕ, 2 декабря встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Министры иностранных дел Армении и Кыргызстана выразили готовность предпринять шаги по дальнейшему углублению сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, состоялся обмен мнениями о полном использовании имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере, а также о расширении существующего нормативно-правового поля между Арменией и Кыргызстаном.

Стороны также затронули вопросы международной и региональной безопасности.

В ходе встречи министры иностранных дел двух стран подписали программу сотрудничества между Министерствами иностранных дел Армении и Кыргызстана на 2022-2024 гг.